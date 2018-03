07.03.2018 Dortmund. Teile von Borussia Dortmunds aktiver Fan-Szene wollen dem Achtelfinal-Rückspiel in der Fußball-Europa-League beim FC Salzburg am 15. März fernbleiben, kündigte das Bündnis "Südtribüne Dortmund" an.

Stattdessen wollen die dort organisierten BVB-Anhänger für den nach Finanzproblemen nun in der vierten Liga spielenden SV Austria Salzburg sammeln.

"Auch wenn sich die Spiele ohne unsere Präsenz in den letzten Wochen häufen, ist diese Entscheidung für uns unumgänglich. Die Gründe bleiben dabei die gleichen: Wir können und werden Retortenclubs wie die aus Salzburg oder Leipzig nicht akzeptieren, da sie alle Werte mit Füßen treten, für die der Volkssport Fußball in unseren Augen steht und noch immer stehen sollte", teilte das Bündnis als eine Art Protest gegen RB Salzburg und RB Leipzig mit.

Für eine Spende von jeweils zehn Euro gibt das Bündnis bei den BVB-Heimspielen am Donnerstag gegen den FC Salzburg und am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt symbolische Eintrittskarten aus. Der Erlös der Solidaritätsaktion soll dann an die Salzburger Austria gehen. (dpa)