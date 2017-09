02.09.2017 Leverkusen. Die deutsche U21-Auswahl muss ohne ihren Kapitän Jonathan Tah in die EM-Qualifitkation starten. Der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen verletzte sich im Testspiel gegen Ungarn (1:2).

Angaben zur Verletzung machten der Deutsche Fußball-Bund und Bayer Leverkusen nicht. "Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. In Absprache mit Jona, unseren Ärzten und Bayer Leverkusen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, den Spieler zur Behandlung nach Hause zu schicken", sagte U21-Coach Stefan Kuntz in einer DFB-Mitteilung.

Eine Nachnominierung wird es für das erste Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Kosovo in Osnabrück nicht geben. "Natürlich ist es schade, dass einer unserer Führungsspieler beim Start in die EM-Qualifikation nicht dabei sein kann, wir sind aber gerade in der Innenverteidigung im aktuellen Kader gut besetzt", meinte Kuntz. (dpa)