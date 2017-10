Ex-Stuttgarter

06.10.2017 Ljubljana. Der frühere Stuttgarter Bundesliga-Profi Srecko Katanec hat seinen Rücktritt als Fußball-Nationaltrainer Sloweniens angekündigt.

Einen Tag nach der 0:1-Niederlage gegen England in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilte Katanec mit, dass er seinen Posten am Sonntag nach dem abschließenden Qualifikationsspiel gegen Schottland abgeben werde. Die Slowenen haben in der Gruppe F hinter den bereits qualifizierten Engländern noch eine kleine Chance auf die Playoffs, wenn sie gegen Schottland gewinnen und die Slowakei zuhause gegen Malta verliert. (dpa)