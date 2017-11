Trotz verpasster WM

30.11.2017 Athen. Michael Skibbe hat nach der verpassten WM-Qualifikation einen neuen Vertrag als griechischer Nationaltrainer unterschrieben.

"Ich bin sehr glücklich, dass mein Vertrag um zwei Jahre verlängert wurde", sagte Skibbe. Der deutsche Coach war mit seinem Team in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland in den Playoffs an Kroatien gescheitert. "Wir haben jetzt die Aufgabe, unsere Fehler zu korrigieren und uns für die EM 2020 zu qualifizieren", fügte der 52-Jährige hinzu.

Der Präsident des griechischen Verbandes, Vangelis Grammenos, hatte in den vergangenen Tagen immer wieder die Arbeit des Coaches gewürdigt: Skibbe sei es gelungen, "aus einem wilden Haufen, gegen den jede andere Mannschaft gewinnen konnte, wieder eine Mannschaft zu machen". (dpa)