Trotz verpasster WM

20.11.2017 Athen. Michael Skibbe soll auch nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland Trainer der griechischen Nationalmannschaft bleiben. Das bestätigte Vangelis Grammenos, Präsident des griechischen Verbandes, bei einer Pressekonferenz in Athen.

Skibbe soll die Mannschaft demnach auch in den kommenden beiden Jahren betreuen und die Qualifikation für die EM 2020 schaffen. "Ich führe jetzt die letzten Verhandlungen", sagte Grammenos. Eine Einigung sei nur noch Formsache.

Skibbe hatte in der Woche zuvor bereits angekündigt, das Amt gerne behalten zu wollen. Dem 52-Jährigen sei es laut Grammenos gelungen, "aus einem wilden Haufen, gegen den jede andere Mannschaft gewinnen konnte, wieder eine Mannschaft zu machen". Die Tatsache, dass sich der frühere Europameister Griechenland in der Qualifikation für die WM-Endrunde im kommenden Jahr nicht durchsetzen konnte, "annulliere nicht das, was Skibbe geleistet hat", sagte Grammenos. (dpa)