31.12.2017 London. Die Erfolgsserie von Manchester City in der englischen Premier League ist gerissen. Ausgerechnet das abstiegsbedrohte Crystal Palace bremste den Tabellenführer aus und rang Man City ein 0:0 ab.

Palace hätte sogar gewinnen können, aber Luka Milivojevic scheiterte in der 90. Minute mit einem Strafstoß an City-Keeper Ederson. Nach zuvor 18 Siegen am Stück verpasste es City-Coach Pep Guardiola durch das Remis, seinen eigenen Rekord zu egalisieren. Als Trainer des FC Bayern hatte er in der Saison 2013/14 19 Siege in Serie gefeiert.

Kurios: Seit 2013 hat Manchester City zum Abschluss eines Jahres kein Premier-League-Spiel mehr gewonnen. Die Mannschaft mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan führt die Tabelle mit 59 Punkten aber weiter souverän an. Zum Jahresabschluss haben die Skyblues 14 Zähler Vorsprung auf den Zweiten FC Chelsea.

Schwerer als das Remis wiegt für City daher wohl die Verletzung von Stürmer Gabriel Jesus, der sich bei einem Zweikampf das Knie verdrehte und nach 23 Minuten ausgewechselt werden musste. "Er wird für ein oder vielleicht zwei Monate fehlen", sagte Guardiola.

Der FC Arsenal beendete das Fußballjahr in der englischen Premier League mit einer weiteren Enttäuschung. Beim bis dahin Tabellenletzten West Bromwich Albion kamen die Gunners nach einer hektischen Schlussphase nur zu einem 1:1 (0:0). Allerdings zog Arsenal durch den Punkt zumindest vorübergehend am Lokalrivalen Tottenham Hotspur vorbei.

Durch ein Eigentor von West Broms James McClean war Arsenal in der 83. Minute in Führung gegangen. Der Chilene Alexis Sanchez ließ sich für den Treffer feiern. Doch nur kurze Zeit später beging Calum Chambers ein Handspiel im Strafraum. Den umstrittenen Strafstoß für West Brom verwandelte Jay Rodriguez in der 89. Minute.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil stand wegen Knieproblemen nicht im Kader. Zwei weitere Arsenal-Profis, der Ex-Schalker Sead Kolasinac und Laurent Koscielny, mussten während der Partie verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Für Koscielny kam in der 72. Minute Per Mertesacker ins Spiel.

Der FC Arsenal hat in dieser Saison nur elf von 21 Liga-Spielen gewonnen, fünfmal unentschieden gespielt und fünfmal verloren. Die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger beendet das Kalenderjahr auf Platz fünf. Die Spurs, die mit einem Punkt weniger auf Platz sechs stehen, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Arsenals Abstand auf Spitzenreiter Manchester City beträgt 21 Zähler. (dpa)