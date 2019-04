Geschäftsführer der DFL

08.04.2019 Frankfurt/Main. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hofft auf den Widerstand europäischer Spitzenclubs gegen eine Reform der Champions League.

"Wenn gewisse Linien überschritten werden, schöpfen wir juristisch alle Möglichkeiten aus. Einfacher wäre es, wenn von den größten Klubs Europas einige aus den großen Ligen sagen, wir spielen da nicht mit, denn dann wird es nicht funktionieren", sagte Seifert in einem Interview dem "Kicker".

Im März hatten Vertreter der European Club Association ECA mit der UEFA Gespräche über eine Reform der Champions League aufgenommen. Diese könnte von 2024 an in einem dreistufigen Modell mit deutlich mehr Spielen für jeden Club organisiert werden. Internationale Wochenendspiele wurden von der ECA-Spitze als Möglichkeit in Betracht gezogen. Das will Seifert zum Schutz der Bundesliga verhindern.

"Wenn einige aktuelle Spekulationen tatsächlich zum Tragen kämen, wäre das sehr schlecht für die nationalen Ligen. Es könnte Entwicklungen geben, die ich als Vertreter der Bundesliga und 2. Bundesliga nicht widerstandslos akzeptieren würde", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga.

"Wenn am Wochenende die Spiele internationaler Wettbewerbe stattfinden, da eben weltweit überall Wochenende ist und man die Übertragungen auch in New York am Nachmittag um 15 Uhr verfolgen kann, weil die Champions League um 21 Uhr spielt - dann wäre die von mir zu Jahresbeginn gezeichnete rote Linie definitiv überschritten", sagte Seifert. "Aktuell fahren relativ viele Autos auf eine Kreuzung zu. Da müssen wir schauen, ob die Ampelschaltung funktioniert."

In den "nächsten 12 bis 15 Monaten" werde man "Diskussionen führen, die richtungsweisend für die Zukunft des europäischen und weltweiten und damit auch für den deutschen Fußball sind", betonte Seifert. (dpa)