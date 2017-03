Weltmeister ohne Visum für USA

26.03.2017 Mallorca/Chicago. Vor der Präsentation bei seinem neuen Club Chicago Fire hält sich Bastian Schweinsteiger bei RCD Mallorca fit. Der Fußball-Weltmeister bedankte sich am Sonntag via Twitter bei dem spanischen Zweitligisten für die Trainingsmöglichkeiten.

„Muchas gracias“, sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, der sich während der Warterei auf seine Aufenthaltsgenehmigung für die USA auf der Sonneninsel in Schwung halten will.

Nach dem Medizincheck in München soll Schweinsteiger in dieser Woche bei seinem neuen Verein aus der nordamerikanischen MLS präsentiert werden und möglichst schnell ins Aufgebot rücken. „Wir planen, Bastian bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Chicago offiziell vorzustellen“, sagte Fire-Sprecher Frank Stranzl der „Sport Bild“ (Samstag).

Thanks for the possibility to have some training sessions on your facilities until I get my visa for the US, RCD Mallorca pic.twitter.com/Q9RLRA20QK