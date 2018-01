15.01.2018 Nantes. Aufregung in Frankreich: Schiedsrichter Tony Chapron sorgte in der Ligue 1 mit einer kuriosen Szene in der Nachspielzeit für einen Eklat - und bekam prompt die Konsequenzen zu spüren.

Im Spitzenspiel zwischen dem FC Nantes und Paris Saint-Germain am Sonntag (0:1) ließ sich Referee Tony Chapron zu einem Nachtreten hinreißen. Er stellte sich allerdings nicht selbst vom Platz, sondern zeigte dem verdutzten Nantes-Akteur Diego Carlos die Gelb-Rote Karte. Ein teurer Aussetzer für den 45-Jährigen, über den sich prompt im Internet lustig gemacht wurde. Am Montag wurde der Schiri bis auf Weiteres suspendiert.

Was war passiert? Bei einem schnellen Angriff kreuzten sich die Wege von Chapron und Carlos, woraufhin der Schiedsrichter ins Straucheln geriet und hinfiel. Im Fallen trat er noch gegen Carlos nach und verwies den Spieler anschließend des Feldes. „Das ist ein Witz. Ehrlich, ganz Europa lacht darüber“, echauffierte sich Nantes-Präsident Waldemar Kita. Ähnlich sah es Mittelfeldspieler Valentin Rongier: „Wenn wir das machen, geht es vor die Disziplinarkommission und wir bekommen zehn Spiele Sperre.“

Nantes-Präsident Waldemar Kita stellte ihn nach der Partie zur Rede, dieser betonte jedoch beharrlich, dass er den Spieler nicht treten wollte, aber "einen Stoß im Rücken gespürt" habe.

"Das ist ein Witz. Ich habe über 20 Nachrichten aus ganz Europa bekommen und alle sagen, dass der Schiedsrichter ein Witz ist", sagte Kita im französischen Fernsehen: "Was soll ich sagen? Wenn ich zu viel sage, werde ich vor eine Ethikkommission gestellt. Wir haben kein Recht, irgendwas zu sagen."

Der französische Fußball-Verband FFF reagierte schnell. Am Montag suspendierte die FFF Chapron mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres. Eigentlich hätte er das Spiel am Mittwoch zwischen SCO Angers und ES Troyes AC leiten sollen. Zudem muss er sich vor der Disziplinarkommission der Liga verantworten.

Chapron entschuldigte sich daraufhin, seine Reaktion sei "ungeschickt" und "unangemessen" gewesen: "Bei der Kollision habe ich einen starken Schmerz in meinem Rücken gespürt, an dem ich kürzlich verletzt war. Meine unglückliche Reaktion war, mein Bein dem Spieler entgegenzustrecken", sagte er in einem AFP-Statement.

Muss man auch erstmal schaffen: Gelb-Rot für ein Foul gegen den Schiedsrichter bekommen. pic.twitter.com/908GumCXzv — DAZN DE (@DAZN_DE) 14. Januar 2018

(SID, dpa)