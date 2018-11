Wechsel nach Fulham

20.11.2018 London. Der frühere deutsche Nationalstürmer André Schürrle hat seinen Wechsel zum FC Fulham auch mit mangelnder Wertschätzung in Deutschland erklärt.

Er habe das Gefühl gehabt, "zur Zielschiebe zu werden", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Interview des Magazins "11Freunde". "Bestimmte Medien haben sehr negativ über mich berichtet, bei manchen Fans schlug die Stimmung mir gegenüber auch deswegen um", erklärte der 28-Jährige. "Die allermeisten Fans standen zwar hinter mir, trotzdem wollte ich wieder mehr Ruhe für mich und mein Umfeld finden."

Schürrle war in diesem Sommer von Borussia Dortmund zum Premier-League-Aufsteiger gewechselt. In bisher zwölf Ligapartien erzielte er vier Tore und stand elfmal in der Startelf. "Ich spiele befreiter, habe meine Aktionen, meine Schüsse, meine Tore", beschrieb Schürrle seine aktuelle Situation. "Das erkennen die Leute an - und daraus ziehe ich eine Form von innerer Sicherheit." (dpa)