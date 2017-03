Premier League

05.03.2017 Sunderland. Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat seine gute Form mit einem weiteren Tor für Manchester City unter Beweis gestellt. Beim 2:0 (1:0) der Citizens bei Schlusslicht AFC Sunderland traf der ehemaliger Schalker in der 59. Minute zum Endstand.

Sanés Sturmpartner Sergio Agüero hatte das Team von Trainer Pep Guardiola in der 42. Minute in Führung gebracht. Manchester City schob sich mit 55 Punkten auf den dritten Platz vor den FC Liverpool (52), der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Tabellenführer FC Chelsea (63) kann seinen Vorsprung am Montag gegen West Ham United wieder ausbauen. (dpa)