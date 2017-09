Everton-Star

01.09.2017 Cheshire. Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney ist in der Nacht zu Freitag wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und angeklagt worden.

Wie die Polizei der Grafschaft Cheshire der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, war der Stürmer des Premier-League-Clubs FC Everton gegen 02.00 Uhr in der Ortschaft Wilmslow im Süden von Manchester unterwegs, wo er von Polizeibeamten angehalten wurde. Rooneys Alkoholpegel soll zu dem Zeitpunkt über der beim Autofahren erlaubten Grenze gelegen haben. Der 31-Jährige wurde auf Kaution freigelassen und soll am 18. September vor Gericht erscheinen.

Rooney war erst in der vergangenen Woche aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der ehemalige Kapitän und Rekordtorschütze (119 Spiele/53 Tore) der Three Lions will sich nach eigenen Angaben nur noch seinem Verein FC Everton widmen, zu dem er nach 13 Jahren bei Manchester United im Sommer zurückgekehrt war. (dpa)