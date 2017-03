Schlüsselspiel in Bulgarien

24.03.2017 Amsterdam. Mit einem Sieg in Bulgarien können die Niederlande der WM in Russland einen großen Schritt näher kommen. Die Hoffnungen im Oranje-Lager liegen dabei wieder einmal auf Mr. Ehrgeiz.

Gewinnen - immer und um jeden Preis! Der unbändige Ehrgeiz von Bayern-Star Arjen Robben soll auch der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft zum Erfolg verhelfen.

Bondscoach Danny Blind setzt im wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Bulgarien am Samstag ganz besonders auf die Siegermentalität seines wichtigsten Spielers. Nachdem die Europameisterschaft im vergangenen Jahr ohne das Oranje-Team stattfand, soll Robben die Elftal nun unbedingt zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland führen.

"Jeder weiß, welche Bedeutung Arjen für uns hat", sagte Blind vor der Partie in Sofia. Als ihn Robben am Sonntagabend nach dem Spiel der Münchner in Mönchengladbach anrief und von einer Fußprellung berichtete, schreckte Blind deshalb kurz auf. Doch Robben wollte nur die Erlaubnis haben, etwas später zum Team stoßen zu dürfen. Was ihm Blind ohne zu zögern gestattete.

Bei der Übungseinheit am Donnerstag flitzte Robben dann bereits wieder über den Platz, als ginge es selbst im Trainingsspielchen um wichtige Punkte für die WM. Wann immer Robben einen Fußball sieht, ist der Ehrgeiz in ihm geweckt. Eine Charaktereigenschaft, die vielen vor allem jungen Fußballern in den Niederlanden oft abgeht. Weshalb die hochbegabte Fußball-Nation derzeit den Anschluss an die europäische Spitze verloren hat.

In der Qualifikation für die WM im kommenden Jahr liegen Robben und Co. bislang aber auf Kurs. Nur gegen Vize-Europameister Frankreich gab es eine Niederlage, beim schweren Auswärtsspiel in Schweden holte das Oranje-Team einen wichtigen Punkt, die Partien gegen Weißrussland und Luxemburg wurden gewonnen. "Wir wollen unbedingt nach Russland", hatte Robben bereits zu Beginn der Ausscheidungsrunde angekündigt.

Mit einem Sieg in Bulgarien könnten die Niederländer einen Konkurrenten wohl schon entscheidend abschütteln. Dann ginge es gegen die Schweden um Platz zwei hinter dem Gruppenfavoriten Frankreich. Die acht besten Gruppenzweiten spielen in der Relegation die vier letzten europäischen WM-Plätze aus.

Während Robben am Donnerstag zur Erleichterung von Blind mit im Flieger nach Sofia saß, musste Vincent Janssen passen. Der Stürmer von Tottenham Hotspur fällt mit einer Grippe aus. Für ihn dürfte der frühere Wolfsburger Bas Dost im Sturm beginnen. "Wir haben vorne viel Qualität", sagte Blind. Was vor allem am super-ehrgeizigen Robben liegt. Dass der 33-Jährige am Sonntag in Mönchengladbach nach seiner Auswechslung seinem Ärger freien Lauf ließ, registrierte Blind in der Heimat mit einem Schmunzeln. So kennt und braucht er Arjen Robben. (dpa)