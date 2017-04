Schiedsrichter nominiert

10.04.2017 München. Der italienische Schiedsrichter Nicola Rizzoli leitet den Champions-League-Knaller zwischen dem FC Bayern und Real Madrid.

Für den Unparteiischen aus dem WM-Finale 2014, als Deutschland Argentinien mit 1:0 besiegte, ist das Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend in München die 47. Partie in Europas Königsklasse. Auch in der Champions League leitete Rizzoli bereits ein Endspiel, im Jahr 2013 zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (2:1).

Nur gut sind die Erinnerungen der Münchner an Spiele unter der Leitung des 45-Jährigen aber nicht. Im Mai 2015 schieden die Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona aus. Beim 0:3 im Halbfinal-Hinspiel war Rizzoli der Schiedsrichter. (dpa)