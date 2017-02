Madrider Clubs siegen

18.02.2017 Gijon. Real Madrid hat mit Nationalspieler Toni Kroos einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seiner 33. spanischen Meisterschaft gemacht.

Die Königlichen besiegten Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0) und bauten den Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona auf vier Zähler aus. Der spanische Fußball-Rekordmeister hat zudem ein Spiel weniger bestritten. Alvaro Morata (33. Minute) und der lange verletzte Gareth Bale bei seinem Comeback (83.) trafen.

Atlético Madrid hat unterdessen seinen Aufwärtstrend vor dem Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann mit 4:1 (0:0) bei Sporting Gijon und feierte ihren dritten Ligasieg nacheinander.

Fußball-Profi Kevin Gameiro entschied die Partie in der Schlussphase mit einem Hattrick (80./81./85. Minute). Zuvor hatten Yannick Carrasco (46.) für die Gäste und Gijons Sergio Alvarez (49.) für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt.

Der Hauptstadtclub festigte den vierten Rang in der Liga hinter Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Sevilla. Zuvor hatte Atlético in der Liga zweimal in Serie nicht gewinnen können. Der Champions-League-Finalist muss in der Königsklasse im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag in Leverkusen antreten. (dpa)