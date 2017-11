Suarez mit Doppelpack

18.11.2017 Madrid/Leganés. Real Madrid mit Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat sich im Stadtderby auswärts von Atletico Madrid 0:0 getrennt. Beide Rivalen mussten damit am Samstag den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf zehn Punkte anwachsen lassen.

Barça festigte vier Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Juventus Turin seinen Spitzenplatz mit einem souveränen 3:0 (1:0) bei CD Leganes. Stürmer Luis Suarez war mit einem Doppelpack (28./60. Minute) für die Elf mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen erfolgreich. Paulinho erhöhte in der Schlussminute zum Endstand.

Am Mittwoch tritt das Team von Superstar Lionel Messi als Erster der Vorrundengruppe D in der Champions League bei Verfolger Juve an. Real ist in der Gruppe mit Borussia Dortmund am Dienstag bei Außenseiter APOEL Nikosia zu Gast, Atletico empfängt einen Tag später AS Rom. (dpa)