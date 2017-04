Revier hält zusammen

Schalke twitterte nach den Explosionen: "In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen."

11.04.2017 Dortmund. Die Deutsche Presse-Agentur hat Reaktinen auf die Explosionen am BVB-Teambus vor dem Spiel der Champions League gegen AS Monaco zusammengestellt.

Nach den Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund hat der FC Schalke 04 dem BVB seine Solidarität versichert. "In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen", schrieben die Schalker bei Twitter. "#S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise."

Auch der FC Bayern München dürckt dem BVB seine Solidarität aus: "Alles Gute, @MarcBartra und dem gesamten @BVB!", schrieb der Tabellenführer der Bundesliga am Dienstagabend bei Twitter.

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, wünscht dem verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine rasche Genesung: "Gute Besserung, @MarcBartra", schrieb Seibert am Dienstagabend bei Twitter. "Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB."

Bundesjustizminister Heiko Maas zeigt sich entsetzt: "Schockierende Nachricht", schrieb der SPD-Politiker am Dienstagabend bei Twitter. "Unsere Gedanken sind beim @BVB. You'll never walk alone!"

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reagiert mit Entsetzen: "Ich bin schockiert", schrieb der SPD-Vorsitzende bei Twitter. Dem verletzten Dortmund-Spieler Marc Bartra wünschte er gute Besserung. "Und allen Fans eine gute und sichere Heimreise!", so Schulz.

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) drückt ihre Anteilnahme aus: "Wünsche @MarcBartra gute Besserung und dem @BVB Team alles erdenklich Gute", schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter.

Grünen-Chefin Simone Peter zeigt sich schockiert: "Unsere Gedanken sind in Dortmund und bei @MarcBartra", schrieb Peter am Dienstagabend bei Twitter. "Ein Schock!"

Der VfB Stuttgart wünscht BVB-Spieler Marc Bartra eine schnelle Genesung gewünscht: "Wir denken an euch", schrieben die Stuttgarter am Dienstagabend bei Twitter.

Die Einsatzkräfte loben die besonnene Reaktion der Fans: "Großes Lob an alle Stadionbesucher! Ohne Probleme haben fast alle das Stadion verlassen und sind auf dem Heimweg! (...) #Vorbildlich #Danke #Dortmund", schrieb die Dortmunder Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter. (dpa)