Totti verwandelt Elfmeter

01.02.2017 Rom. Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist mit dem AS Rom ins Halbfinale des italienischen Pokals eingezogen. Gegen den Zweitligisten AC Cesena gelang allerdings nur ein 2:1 (0:0)-Zittersieg.

In der Nachspielzeit im Olympiastadion traf Francesco Totti per Elfmeter und sicherte das Duell gegen den Stadtrivalen Lazio in der nächsten Runde. Der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko brachte in der 68. Minute den Favoriten in Führung. Kurz darauf gelang Cesenas Luca Garritano der Ausgleich (73.). Abwehrspieler Rüdiger stand für die Hausherren die gesamte Spielzeit auf dem Platz. (dpa)