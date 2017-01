Primera Divison

29.01.2017 Sevilla. Real Madrid siegt wieder. Und nutzt den Patzer vom Erzrivalen FC Barcelona. Doch im nächsten Ligaspiel wird Toni Kroos den Madrilenen fehlen.

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat auf dem Weg zur Titelverteidigung einen neuen Rückschlag erlitten. Bei Real Betis schafften die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in Sevilla nur ein mageres 1:1 (0:0).

Damit verpasste das Team um Sturmstar Lionel Messi den zwischenzeitlichen Sprung an die Spitze der Primera División. Besser machte es Real Madrid. Der Rekordmeister hat das Pokal-Aus gut verkraftet und das Liga-Spitzenspiel gewonnen. Vier Tage nach dem Scheitern in der Copa del Ray gewann der Champions-League-Sieger gegen den Tabellenfünften Real S. San Sebastián mit 3:0 (1:0). Die Madrilenen bauten durch den Sieg ihre Tabellenführung in der Primera Division auf den FC Barcelona auf nunmehr vier Punkte aus.

Der Kroate Mateo Kovacic (38.), der Portugiese Cristiano Ronaldo (51.) und Alvaro Morata (82.) erzielten im Santiago Bernabéu die Tore für die Gastgeber. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte für San Sebastians Inigo Martinez /74.) war die Partie entschieden. Reals Weltmeister Toni Kroos sah seine fünfte Gelbe Karte. Der Ex-Münchner fehlt damit beim nächsten Ligaspiel bei Reals Pokalbezwinger Celta Vigo.

Barca verhindert zuvor die siebte Niederlage der Saison erst kurz vor Schluss: Luis Suárez traf in der 90. Minute nach Pass von Neymar. Für den Uruguayer war das nicht genug: "Wir hätten hier gewinnen müssen, die Chancen dazu hatten wird", sagte er.

Alex Alegría hatte die Hausherren zuvor in der 75. Minute in Führung gebracht. Nach einem Eckball hatte ter Stegen dem 24 Jahre alten Stürmer den Ball vor die Füße gefaustet, Alegría hatte keine Mühe. Der Ex-Gladbacher wurde dabei von einem Gegenspieler bedrängt, Schiedsrichter Alejandro Hernández Hernández sah darin aber kein Foul. (dpa)