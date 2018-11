Remis in Italien

17.11.2018 Mailand. Fußball-Europameister Portugal hat das Finalturnier der Nations League erreicht.

Ohne den erneut pausierenden Superstar Cristiano Ronaldo genügte der Mannschaft von Trainer Fernando Santos am Samstag ein 0:0 in Italien, um vorzeitig den Sprung in die Endrunde perfekt zu machen. Da sich die weiteren Bewerber Polen und Italien nicht für die Finals qualifizieren konnten, dürfte Portugal vom europäischen Dachverband UEFA auch zum Gastgeber des Mini-Turniers mit vier Nationen im Juni 2019 gekürt werden.

In Mailand setzten die Portugiesen lange auf ihre sichere Defensive. Die engagierten Italiener waren über weite Strecken überlegen, vergaben jedoch ihre wenigen Chancen leichtfertig. Erst in der Schlussphase erhöhten die Portugiesen ihre Offensiv-Bemühungen, waren am Ende aber mit der Nullnummer zufrieden. Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist dem Europameister Platz eins in der Gruppe A3 vor dem abschließenden Spiel gegen die bereits abgestiegenen Polen nicht mehr zu nehmen. Italien beendet die Gruppe als Zweiter. (dpa)