24.01.2019 Barcelona. Im Viertelfinal-Hinspiel des spanischen Fußball-Pokals ist Betis Sevilla nicht über ein Unentschieden gegen Espanyol Barcelona hinausgekommen.

Die beiden Teams trennten sich in Barcelona mit 1:1 (1:0). Die Tore erzielten Borja Iglesias (27.) für Barcelona und Antonio Sanabria (81.) für Betis. Das Rückspiel in der Copa del Rey findet am 30. Janaur in Sevilla statt.

Noch am Donnerstagabend tritt auch Real Madrid zum Viertelfinal-Hinspiel vor heimischer Kulisse gegen den FC Girona an. Tags zuvor hatte der FC Barcelona sein Hinspiel mit 0:2 gegen den FC Sevilla verloren. (dpa)