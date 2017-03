Auswärtsniederlage

18.03.2017 Trabzon. Vier Tage vor seinem Abschiedsspiel in der Fußball-Nationalmannschaft hat Lukas Podolski mit Galatasaray Istanbul verloren.

Der Stürmer spielte beim Auswärtsspiel seines Teams gegen Trabzonspor durch, konnte jedoch die 0:2-Niederlage nicht verhindern. Dame N'Doye (23. Minute) und Yusuf Yazici (49.) trafen für die Gastgeber, die in der Tabelle der ersten türkischen Fußball-Liga auf Rang fünf liegen. Galatasaray ist Dritter. Im Länderspiel gegen England will Podolski in Dortmund zum letzten Mal für die DFB-Elf spielen. (dpa)