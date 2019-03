30.03.2019 Osaka. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hatte maßgeblichen Anteil am 4:3 (1:2)-Sieg von Vissel Kobe bei Gamba Osaka am Samstag in der japanischen J-League.

Der Weltmeister von 2014 erzielte unmittelbar vor der Pause den Anschlusstreffer zum 1:2 (45.), es war sein zweites Saisontor. Nach dem Wiederanpfiff bereitete der Offensivspieler mit einem Kopfball das 2:2 (54.) durch den Spanier David Villa vor. Nach fünf Spieltagen steht Kobe mit zehn Punkten auf dem dritten Rang. (dpa)