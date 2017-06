Pelé wird als Stargast bei der Eröffnungsfeier zum Confederations Cup in Sankt Petersburg erwartet.

16.06.2017 St. Petersburg. Brasilien Fußball-Ikone Pelé wird als Stargast bei der Eröffnungsfeier zum Confederations Cup am Samstag in Sankt Petersburg erwartet.

Vor vier Jahren hatte der einstige Weltklassespieler in seinem Heimatland aus Gesundheitsgründen nicht an der Zeremonie vor dem Confed Cup teilnehmen können. Welche Rolle der 76-Jährige bei der Feier im Krestowski Stadion übernimmt, war noch nicht klar.

Argentiniens früherer Superstar Diego Maradona soll per Video eine Botschaft gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball verlesen, wie FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura bestätigte. Der Testlauf für die WM 2018 in Russland startet am Samstag mit der Partie des Gastgebers gegen Neuseeland. (dpa)