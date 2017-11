29.11.2017 West Bromwich. Der Premier-League-Verein West Bromwich Albion hat den Briten Alan Pardew als neuen Trainer verpflichtet.

Wie der abstiegsgefährdete Club auf seiner Website bekannt gab, unterschrieb Pardew einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum Juni 2020. Der 56-Jährige folgt auf Tony Pulis, der in der vergangenen Woche beurlaubt worden war.

"Am Anfang wird die Herausforderung sein, Ergebnisse zu erzielen, mit denen wir in der Tabelle da unten rauskommen", sagte Pardew der Vereinswebsite der Baggies. "Aber mir ist bewusst, dass ich von einem der großen Traditionsclubs des englischen Fußball verpflichtet wurde, der in der Premier League nach vorne kommen will."

Pardew hatte zuvor unter anderem West Ham United, den FC Southampton und Newcastle United trainiert. Bis Dezember 2016 war er Trainer von Crystal Palace, gegen die er am Samstag sein erstes Spiel als Coach von West Bromwich Albion bestreiten wird. West Brom wartet seit über drei Monaten auf einen Sieg und hatte nach dem 2:2 gegen Newcastle am Dienstagabend als Tabellenzwölfter nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. (dpa)