18.05.2017 Nottingham. Der Besitzer des griechischen Fußballmeisters Olympiakos Piräus Evangelos Marinakis hat den englischen Zweitligisten Nottingham Forest gekauft.

Marinakis steht an der Spitze eines Konsortiums zu dem auch Sokratis Kominakis gehört, wie der Club am 18. Mai mitteilte. Nottingham hat die Saison 2016/17 auf dem 21. Platz abgeschlossen und verhinderte damit den Abstieg in die Drittklassigkeit nur knapp. (dpa)