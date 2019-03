Schockmoment im Ligaspiel

17.03.2019 Neapel. Torhüter David Ospina von der SSC Neapel ist nach einer Kopfverletzung im Ligaspiel gegen Udinese Calcio offenbar bewusstlos zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 30 Jahre alte Kolumbianer werde die nächsten 24 Stunden zur Beobachtung in einer Klinik bleiben, teilte der Serie-A-Club mit. "Es ist nichts Schlimmes, sie haben ein CT gemacht und das Ergebnis war negativ", sagte Napoli-Trainer Carlo Ancelotti.

Der Fußball-Profi war in der Anfangsphase der Partie mit einem Gegenspieler zusammengestoßen und verletzte sich am Kopf, spielte allerdings nach einer Behandlungspause zunächst weiter. Kurz vor der Halbzeit brach Ospina dann auf dem Platz zusammen, musste ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Neapel gewann die Partie gegen Udine 4:2 (2:2) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin in der italienischen Meisterschaft auf 15 Punkte. (dpa)