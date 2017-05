Auch Monaco siegt klar

Paris Saint-Germain gewann 5:0 (2:0) bei AS Saint-Etienne.

14.05.2017 Paris. Fußball-Nationalspieler Julian Draxler hat mit seinem Club Paris Saint-Germain weiter die Chance auf den Meistertitel in der französischen Ligue 1.

Der Hauptstadtclub gewann 5:0 (2:0) bei AS Saint-Etienne und hat als Zweiter einen Spieltag vor dem Saisonende weiter drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer AS Monaco. Der Champions-League-Halbfinalist setzte sich zu Hause mit 4:0 (2:0) gegen Lille OSC durch und kann am Mittwoch schon mit einem Remis im Nachholspiel bei Saint-Etienne den Titel perfekt machen.

Draxler und der deutsche Torhüter Kevin Trapp standen beim klaren Sieg von PSG 90 Minuten auf dem Platz. Torjäger Edinson Cavani (2./72. Minute) und Lucas Moura (38./78.) mit je einem Doppelpack sowie Draxler, der seine gute Leistung spät krönte (90.), machten den ungefährdeten Auswärtssieg für Paris perfekt. Monaco setzte sich dank zweier Tore von Angreifer Radamel Falcao (6./68.), eines Treffers von Bernardo Silva (45.) und eines Eigentores von OSC-Verteidiger Junior Alonso (88.) ebenfalls souverän gegen Lille durch. (dpa)