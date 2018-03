Russisches Fußball-Idol: Torwart Lew Jaschin wirbt auf dem offiziellen Poster für die WM 2018 in Russland.

12.03.2018 Moskau. Fußball-Fans können sich vom 13. März von 10.00 Uhr an wieder um Tickets für die WM im Sommer in Russland bewerben. Im zweiten Teil der zweiten Verkaufsphase kommt es bis zum 3. April auch auf Geschwindigkeit an.

Maßgeblich für den Zuschlag der noch verfügbaren Karten ist diesmal der Eingang des Antrags auf der Ticketplattform des Weltverbandes ( www.fifa.com/tickets ).

Keine Karten mehr gibt es für das Endspiel am 15. Juli im Moskauer Luschnikistadion sowie das Vorrundenspiel zwischen Argentinien und Island am 16. Juni im Moskauer Spartak-Stadion.

Eine Bewerbung für Karten aus dem Kontingent des DFB, der wie alle Verbände für seine Spiele je acht Prozent der Stadionkapazität für seine Fans zur Verfügung hat, ist nicht mehr möglich. Die Frist endete bereits im Januar. Über die allgemeine FIFA-Plattform sind allerdings noch Karten für alle drei deutschen Gruppenspiele gegen Mexiko (17. Juni/Moskau), Schweden (23. Juni/Sotschi) und Südkorea (27. Juni/Kasan) erhältlich.

Zum Ende der vorangegangenen Verkaufsphase am 31. Januar waren bei der FIFA 4 905 169 Ticket-Anfragen für die 64 WM-Spiele eingegangen. Aus Deutschland kamen mit 338 414 Anträgen die meisten nach dem Gastgeberland Russland (2 503 957). Bei Überbuchung von Spielen entschied nicht der Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung, sondern das Los. Letztlich zugeteilt wurden im ersten Teil der zweiten Verkaufsphase 568 448 Karten, 21 639 davon an deutsche Fans. Insgesamt sind somit bereits 1,3 Millionen Karten verkauft.

Traditionell überbucht sind das Eröffnungsspiel und die Partien ab dem Halbfinale. Noch verfügbare Karten gehen nun erneut in den Verkauf. Die Preise liegen zwischen 85 Euro für Gruppenspiele in der günstigsten Kategorie und rund 900 Euro für das teuerste Finalticket.

Neben dem Kartenantrag müssen Fans auch eine sogenannte Fan-ID beantragen ( www.fan-id.ru ). Sie gilt in Kombination mit einem Ticket auch als Visum für Russland und ermöglicht vergünstigte Transportmöglichkeiten mit der Bahn zwischen den Spielorten.

Wer in der nun beginnenden Verkaufsphase kein Glück hat oder sich erst später zu einer WM-Reise entscheidet, kann vom 18. April an wieder Tickets beantragen, dann sogar bis zu den jeweiligen Spieltagen selbst. (dpa)