10-Sekunden-PK

Manchester. Jose Mourinoh ist bekannt für seine eigenwillige Art. Diese Art von Pressekonferenz kam dann doch ein wenig überraschend.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2017

Er gilt als ein wenig eigenwillig, sogar als Mann der großen Worte - Jose Mourinho ist aber nicht unbedingt ein Mann der vielen Worte. Zumindest nicht wenn er es eilig hat. Nach dem 2:0-Erfolg über Crystal Palaca am letzten Spieltag der Premier League, trat der Trainer von Manchester United vor die wartenden Journalisten - wohl gemerkt drei Journalisten. Die anderen Medienvertreter hielten sich noch im Stadioninneren auf und sahen der Mannschaft bei der Ehrenrunde zu.

"Irgendwelche Fragen?", wollte die augenscheinlich genervte ManU-Pressesprecherin wissen. "Nicht?", fuhr sie fort, bevor irgendwer antworten konnte. "Okay!" Jose Mourinho hatte sich gerade erst hingesetzt, da war die PK schon wieder vorbei. Zuvor hatte Mourinho ebenfalls sehr wortkarg auf die Fragen im clubeigenen TV-Format MUTV geantwortet. "Fragen Sie mich nicht zu viele Sachen. Lassen Sie mich gehen", sagte der Portugiese. "Ich bin mit dem Kopf schon im Finale." Das Uefa-Cup-Finale steht am Mittwochabend auf dem Programm. ManU geht favorisiert in das Endspiel gegen Ajax Amsterdam. Spätestens bei einem Erfolg wird sich Mourinho wieder mehr Zeit für die Journalisten nehmen müssen.