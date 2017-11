17.11.2017 Amiens. Der französische Fußball-Meister AS Monaco hat die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit RB Leipzig verpatzt. Die Monegassen kamen in der Ligue 1 bei Aufsteiger SC Amiens nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Serge Gakpé (31. Minute) hatte den Außenseiter in Führung gebracht, ehe Stevan Jovetic (67.) für Monaco zumindest noch zum Ausgleich traf. Monaco bleibt als Zweiter drei Punkte hinter Paris Saint-Germain. Das Starensemble um den 222-Millionen-Mann Neymar trifft am Samstag auf Nantes.

Monaco empfängt den deutschen Vizemeister RB am Dienstag zum fünften Gruppenspiel in der Königsklasse. Aktuell liegen die Monegassen in der Gruppe G mit nur zwei Punkten auf dem letzten Platz, die Leipziger sind mit zwei Zählern mehr Dritter. Besiktas Istanbul (10) liegt vor dem FC Porto (6) an der Spitze. (dpa)