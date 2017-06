2:0 gegen Serbien

17.06.2017 Bydgoszcz. Mitfavorit Portugal hat sich zum Start in die U21-EM zu einem glücklichen Sieg über Serbien gezittert. Mit dem eingewechselten Neu-Leipziger Bruma und Bayerns Renato Sanches als Joker siegte der Finalist von 2015 in Bydgoszcz mit 2:0 (1:0).

Stürmer Goncalo Guedes von Paris Saint-Germain brachte die Portugiesen nach einem Patzer von Serbiens Torwart Vanja Milinkovic-Savic in Führung (37. Minute). Anschließend drängten die Serben das Team um den eingewechselten Sanches in die Defensive, der Ausgleich wäre hochverdient gewesen. Kurz vor Schluss machte dann Bruno Fernandes nach starkem Pass von Sanches alles klar (88.).

Damit muss der U20-Weltmeister von 2015 schon um den Einzug in die K.o-Runde bangen. In der stark besetzten Gruppe B spielen am Abend Topfavorit Spanien und EM-Neuling Mazedonien gegeneinander. Nur der Gruppensieger und der beste von drei Zweiten ziehen ins Halbfinale ein. Deutschland startet am Sonntag gegen Tschechien in die EM. (dpa)