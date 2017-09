1:0-Erfolg

02.09.2017 Mexiko-Stadt. Als fünfte Mannschaft sichert sich die "Tri" die Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Dafür reicht ihr zu Hause ein 1:0 gegen die "Canaleros". Bereits qualifiziert sind neben dem Gastgeber auch Brasilien, Iran und Japan.

Die Mexikaner setzten sich mit 1:0 gegen Panama durch und lösten damit ihr Ticket nach Russland. Das einzige Tor des Spiels erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Hirving Lozano von PSV Eindhoven. Der 22-Jährige traf in der 53. Minute im Azteken-Stadion per Kopfball für die Gastgeber.

"Das Ticket schon zu haben, gibt uns etwas Ruhe. Jetzt können wir Zeit mit der Familie genießen und ausruhen. Danach geht es wieder an die Arbeit", sagte Mexikos Mittelfeldspieler Jürgen Damm im Fernsehsender "Televisa".

Noch fehlen drei Spieltage in der Concacaf-Gruppe. Mexiko trifft am Dienstag auswärts auf den Gruppenzweiten Costa Rica. Die WM-Teilnahme ist den Mexikanern mit 17 Punkten und ungeschlagen in der Qualifikation aber nicht mehr zu nehmen. Bereits qualifiziert sind neben Gastgeber Russland auch Brasilien, Iran und Japan.

Gegen Panama fand die "Tri" nur mühsam ins Spiel. Die "Canaleros" verteidigten in der ersten Halbzeit ihr Tor äußerst effektiv. Die enttäuschten mexikanischen Fans schickten ihre Mannschaft mit Buhrufen in die Kabine.

Erst mit der Einwechselung von Lozano wurden die Mexikaner gefährlich. Nach einem Schuss von Jesús "Tecatito" Corona verwandelte er per Kopf zum 1:0. "Das Wichtigste ist, dass wir uns daran gewöhnen zu gewinnen. Wir müssen das Niveau halten und die Serie fortsetzen", sagte Lozano.

Nach dem Treffer dominierten die Mexikaner die Partie. Trotz einer Reihe von Chancen gelang es dem Team aber nicht, weiter zu erhöhen. Die Panamaer versuchten ihrerseits auszugleichen, konnten den Mexikanern aber nicht mehr gefährlich werden. (dpa)