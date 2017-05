Hilfe für Anschlagsopfer

25.05.2017 Manchester (dpa) – Die Premier-League-Clubs Manchester United und Manchester City spenden zusammen eine Million Pfund (1,15 Millionen Euro) für die Opfer des Terroranschlags in ihrer Stadt.

In einer gemeinsamen Mitteilung gaben die beiden Fußball-Vereine eine entsprechende Zusage für den "We Love Manchester Emergency Fund". "Unsere Clubs stehen mitten im Herzen unserer lokalen Gemeinschaften in Manchester. Deswegen ist es nur richtig, dass wir eine vereinte Reaktion auf diese Tragödie zeigen", erklärte Uniteds stellvertretender Vorstandsvorsitzender Ed Woodward.

"Wir sind alle zutiefst demütig angesichts der Stärke und Solidarität, die die Bürger von Manchester in den Tagen seit dem Anschlag gezeigt haben", sagte der Man-City-Vorsitzende Khaldoon Al Mubarak. "Die Hoffnung der beiden Clubs ist, dass unsere Spende unkompliziert die erschütternden Herausforderungen lindern, mit denen die direkt Betroffenen konfrontiert sind, und dass unser gemeinsames Handeln ein Zeichen an die Welt wird für die unbeugbare Stärke und den Geist von Manchester."

In den Hilfsfonds, der vom Britischen Roten Kreuz ins Leben gerufen wurde und mit dem Fonds der Zeitung "Manchester Evening News" verschmolzen wurde, sind mittlerweile mehr als drei Million Pfund (rund 3,5 Millionen Euro) einbezahlt worden. (dpa)