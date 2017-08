2:1 in der Nachspielzeit

26.08.2017 Bournemouth. Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola hat mit Manchester City am dritten Spieltag der englischen Premier League einen kuriosen Sieg in der Nachspielzeit gefeiert.

Raheem Sterling erzielte den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) in der 97. Minute. In der 99. Minute kassierte Sterling die Gelb-Rote Karte, weil er bei seinem Torjubel zu den City-Fans gelaufen war und damit tumultartige Szenen ausgelöst hatte. Zuvor hatte Gabriel Jesus (21.) den Ausgleich für die Skyblues erzielt, nachdem Bournemouth durch ein Traumtor von Charlie Daniels (13.) in Führung gegangen war.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan, der nach langer Verletzungspause bereits ein Testspiel mit Man City absovliert hat, stand wegen mangelnder Fitness noch nicht im Kader. Gündogans Nationalmannschaftskollege Leroy Sané wurde erst in der 82. Minute eingewechselt. (dpa)