Manchester-Clubs siegen

05.02.2017 Manchester. Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat die Krise bei Meister Leicester City verschärft. Die Red Devils siegten in Leicester ohne Bastian Schweinsteiger mit 3:0 (2:0).

Am Ende einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schossen der ehemalige BVB-Profi Henrich Mchitarjan (42. Minute) und sein Sturmkollege Zlatan Ibrahimovic (44.) ManUnited innerhalb von nur zwei Minuten in Führung. Juan Mata (49.) besorgte den Endstand. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho blieb in der Premier-League-Tabelle weiter auf Platz sechs, verkürzte aber durch den deutlichen Auswärtssieg den Abstand auf den Fünften Liverpool mit Coach Jürgen Klopp auf einen Punkt. Leicester City trennt hingegen nur noch ein Zähler von den Abstiegsrängen.

Manchester City mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané feierte zuvor einen späten 2:1-Sieg gegen Abstiegskandidat Swansea City. Damit nutzte das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die Ausrutscher der Konkurrenz und verbesserte sich im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auf Platz drei der Tabelle.

Den Siegtreffer erzielte Neuzugang Gabriel Jesus (90.+2) erst in der Nachspielzeit, nachdem er in der ersten Hälfte der Partie schon nach elf Minuten zur Führung getroffen hatte. Zwischenzeitlich hatte der frühere Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson (81.) für Swansea ausgeglichen. ManCity verwies durch den Heimerfolg den FC Arsenal mit Mesut Özil und den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp auf die Plätze vier und fünf, hat aber selbst weiter zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea. (dpa)