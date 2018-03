Ehrung für Stammzellenspender Thy

Eindhoven. Der deutsche U17-Europameister Lennart Thy ist zum "Man of the Match" in der niederländischen Erstliga-Begegnung zwischen Eindhoven und Venlo gewählt worden, obwohl er nicht eine Minute auf dem Platz stand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2018

In der Jugend galt Lennart Thy als eins der größten Talente des deutschen Fußballs. Er durchlief nahezu alle Nachwuchs-Nationalmannschaften. Doch in der Bundesliga wollte der Durchbruch des Stürmers bis heute nicht so recht gelingen. Mittlerweile spielt Thy bei VVV Venlo in der ersten niederländischen Liga. Am Wochenende wurde er im Ligaspiel in Eindhoven sogar zum Spieler des Spiels gewählt, obwohl der 26-Jährige nicht eine Minute auf dem Rasen stand.

Zwei Jahre lang versuchte der gebürtige Frechener Lennart Thy sein Glück bei den Profis von Werder Bremen. Mehr als fünf Einsätze hat er jedoch nicht zu verzeichnen. Er habe sich nicht genügend weiterentwickelt, hieß es damals. Zu dieser Zeit hatte Thy eine DNA-Probe bei einer Typisierungsaktion abgegeben. Nun wurde bei einem Leukämiepatienten eine seltene Übereinstimmung mit seiner DNA festgestellt.

Der 26 Jahre alte Offensivspieler hatte auf die Begegnung in Eindhoven verzichtet, um Blut zu spenden. "Bei einer derartigen Behandlung stehen die Chancen für den Patienten sehr gut, geheilt werden zu können", hatte VVV vor dem Spiel mitgeteilt: "Er wird in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen."

Die PSV-Fans wählten Thy daraufhin zum "Man of the Match". Zudem erhoben sich die 30.000 Zuschauer in der elften Minute und spendeten spontan Applaus. Thy, der in Venlo eine starke Saison spielt, trägt bei VVV die Rückennummer 11. Auch in anderen Partien gab es für die Aktion viel Zustimmung.