22.12.2018 Abu Dhabi. Nach dem Triumph in der Champions League hat Real Madrid auch die Club-WM gewonnen. Das 4:1 gegen Al Ain fällt aber eher in die Kategorie Pflichtsieg. Für Toni Kroos war es schon der fünfte Titel in diesem Wettbewerb.

Real Madrid hat als erster Verein zum dritten Mal in Serie die Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Champions-League-Sieger mit Fußball-Nationalspieler Toni Kroos siegte in Abu Dhabi im Finale gegen Überraschungsfinalist Al Ain FC 4:1 (1:0).

Die Treffer für die Königlichen erzielten Weltfußballer Luka Modric (14.), Marcos Llorente (60.) und Sergio Ramos (79.). Außerdem unterlief Yahia Nader ein Eigentor (90.+1). Den Gastgebern gelang durch Tsukasa Shiotani der Ehrentreffer (86.).

Real hatte im Mai durch ein 3:1 gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Serie die Champions League gewonnen. In Abu Dhabi sicherten sich die Madrilenen schließlich den vierten Titel insgesamt, womit sie Rekordhalter sind.

Real-Coach Santiago Solari ließ nahezu in Bestbesetzung spielen, so stand auch Kroos in der Startelf. Für den deutschen Nationalspieler war es bereits der fünfte Club-WM-Titel seiner Karriere.

Gegen den krassen Außenseiter, der im Halbfinale sogar Südamerikas Copa-Libertadores-Gewinner River Plate Buenos Aires ausgeschaltet hatte, wurde es dann aber doch knapper als erwartet. Dass Modric der Führungstreffer gelang, passte für den Edeltechniker zu seinem außergewöhnlichen Jahr. Neben seinen Erfolgen mit Real und dem Vize-WM-Titel mit Kroatien war Modric in diesem Jahr als Weltfußballer, Europas Fußballer des Jahres und als bester Spieler der WM geehrt worden. Zudem gewann er den prestigeträchtigen Ballon d'Or. Erst in der zweiten Halbzeit sorgte Real aber für klare Verhältnisse.

Das Spiel um Platz drei gewann River Plate gegen den Asien-Champion Kashima Antlers deutlich mit 4:0. (dpa)