Klopps Leistungsträger

22.02.2017 London. Mittelfeldspieler Adam Lallana hat seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Club FC Liverpool vorzeitig bis 2020 verlängert.

"Ich bin sehr stolz und fühle mich durch das Vertrauen des Clubs geehrt", wird der Leistungsträger im Team von Trainer Jürgen Klopp auf der Club-Homepage zitiert.

Lallana hat in 27 Pflichtspielen in dieser Saison sieben Tore erzielt. Seitdem er 2014 vom FC Southampton an die Anfield Road gewechselt ist, markierte er in 177 Partien 20 Treffer. "Wir haben ein ausgezeichnetes Team. Und wir werden noch besser werden, je länger wir zusammenspielen", sagte er. Liverpool belegt in der höchsten englischen Spielklasse derzeit Rang fünf. (dpa)