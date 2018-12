Tuchel-Klub

In Paris kam es zuletzt zu Protesten.

04.12.2018 Paris. Wegen der anhaltenden Proteste in Frankreich ist das für Samstag geplante Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem HSC Montpellier abgesagt worden. Die Polizei habe zu dieser Entscheidung geraten, teilte die Liga mit.

Das Spiel des französischen Fußball-Meisters von Trainer Thomas Tuchel werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, einen Ersatztermin gebe es noch nicht. Am vergangenen Wochenende hatten sich Demonstranten in der Hauptstadt Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Beobachter sprachen von bürgerkriegsähnlichen Szenen. Schaufensterscheiben gingen zu Bruch, Autos brannten. Die Proteste der "Gelbwesten" hatten sich an den für Januar geplanten Steuererhöhungen auf Kraftstoffe entzündet, die der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung im Zuge einer Ökoreform durchsetzen wollten. (dpa)