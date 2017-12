13.12.2017 London. Manchester City zieht weiter allein seine Kreise und fährt bei Swansea City den 15. Sieg in Serie ein. Liverpool fällt nach einem 0:0 bei West Brom in der Tabelle zurück, während Arsenal nach einem torlosen Remis bei West Ham sogar um Europa fürchten muss.

Tabellenführer Manchester City hat mit 15 Siegen nacheinander einen Rekord in der englischen Premier League aufgestellt. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola siegte bei Swansea City mit 4:0 (2:0).

Der FC Liverpool verliert nach einem 0:0 gegen West Bromwich Albion langsam den Anschluss, genauso wie der FC Arsenal nach einem Remis bei West Ham United.

Dank der Treffer von David Silva (27./52. Minute), Kevin De Bruyne (34.) und Sergio Agüero (85.) fuhr Man City den ungefährdeten Sieg ein. Die in dieser Saison in der Premier League noch ungeschlagenen Skyblues haben weiter elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und Erzrivalen Manchester United, der dank Romelu Lukaku (25.) den AFC Bournemouth mit 1:0 (1:0) besiegte.

Liverpool kam trotz mehr als 70 Prozent Ballbesitz und einem Dutzend Torschüssen nicht zu einem Treffer. Die Reds, bei denen der deutsche Torwart Loris Karius und der DFB-Nationalspieler Emre Can zum Einsatz kamen, fielen nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Abstiegskandidat West Brom vom dritten auf den fünften Tabellenplatz zurück und haben nun schon 18 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Man City.

Meister Chelsea, der am Dienstag mit 3:1 (2:0) bei Huddersfield Town gewonnen hatte, und Tottenham Hotspur, das sich am Mittwoch mit 2:0 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion durchsetzte, zogen am 17. Spieltag wieder an Liverpool vorbei.

Auch der FC Arsenal mit dem deutschen Weltmeister Mesut Özil kassierte einen weiteren Rückschlag und muss sich wie in der Vorsaison selbst um die europäischen Startplätze Sorgen machen. Beim krisengeschüttelten West Ham United kamen die Gunners nur zu einem 0:0 und stehen in der Tabelle nur noch auf Platz sieben. (dpa)