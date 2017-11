09.11.2017 Warschau. Polens Nationalstürmer und Bayern-Star Robert Lewandowski droht für die Länderspiele gegen Uruguay und Mexiko auszufallen.

Der Star hätte sich noch nicht von einer leichten Muskelverletzung im Oberschenkel erholt, die er sich beim Spiel gegen RB Leipzig im Oktober zugezogen hatte, zitierte die Agentur PAP den Arzt der polnischen Nationalmannschaft Jacek Jaroszewski.

Die bereits für die WM 2018 in Russland qualifizierten Polen treffen am Freitag in Warschau auf Uruguay und am Montag in Danzig auf Mexiko. Lewandowski war nach dem 2:0 gegen Leipzig beim 2:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow geschont worden. Beim 3:1 gegen Borussia Dortmund vor der Länderspielpause spielte der 29-Jährige wieder und traf auch. (dpa)