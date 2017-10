Champions League Gruppe G

Leipzigs Naby Keita liegt verletzt am Boden und wird beim Spiel in München anschließend ausgewechselt.

29.10.2017 München. RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hat im Fall von Mittelfeldspieler Naby Keita vor dem Champions-League-Spiel beim FC Porto leichte Entwarnung gegeben. Es gehe ihm besser.

"Zum Glück war der Tritt nicht so schlimm", sagte der 50 Jahre alte Coach des Tabellendritten der Fußball-Bundesliga am Sonntag in Leipzig. "Ich hoffe, dass es bis Mittwoch geht."

Keita hatte am Samstag beim 0:2 gegen den neuen Spitzenreiter FC Bayern wenige Minuten vor dem Ende angeschlagen vom Feld gemusst. Der 22 Jahre alte Nationalspieler aus Guinea ist einer der wichtigsten Akteure im RB-Kader.

Die Leipziger können in Porto einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde in der europäischen Königsklasse machen. Sie belegen zurzeit den zweiten Platz mit vier Punkten hinter Besiktas Istanbul (9) in der Gruppe G. Porto ist Dritter mit neun Zählern. Sieglos auf dem letzten Platz rangiert die AS Monaco (1). Das Hinspiel in der Red Bull Arena hatte RB mit 3:2 gegen Porto gewonnen. (dpa)