Premier League: 20. Spieltag

Leicester-City-Spieler Jamie Vardy. Der amtierende Premier-League-Champion spielte in Middlesbrough 0:0.

02.01.2017 Middlesbrough. Leicester City hat im Abstiegskampf der Premier League einen wichtigen Punkt geholt. Beim ebenfalls gefährdeten FC Middlesbrough kam der englische Fußball-Meister zum Auftakt des 20. Spieltages zu einem 0:0.

Allerdings hatten die Gäste Glück, als Middlesbroughs Gaston Ramirez in der 84. Minute freistehend aus kurzer Entfernung das Tor verfehlte. Leicester ist in dieser Spielzeit noch ohne Auswärtssieg in der Liga. (dpa)