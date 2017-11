Starke Regenfälle

05.11.2017 Rom. Wegen starker Regenfälle und Gewitter ist Lazios Heimspiel gegen Udinese Calcio in der italienischen Serie A verschoben worden.

Der Wolkenbruch begann kurz vor dem Anpfiff und der Regen nässte den Rasen auf dem Feld so stark durch, dass Schiedsrichter Luca Banti nach mehreren Prüfungen eine Verlegung des Spiels beschloss, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Ein neuer Termin wurde noch nicht festgelegt.

Wegen Unwetterwarnungen in mehreren Landesteilen Italiens war am Samstag auch eine Absage des Genua-Derbys in Erwägung gezogen worden - es fand schließlich aber statt. (dpa)