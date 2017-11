Muskuläre Probleme

11.11.2017 London. Jérôme Boateng wird auch im letzten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft des Jahres gegen Frankreich nicht zum Einsatz kommen können.

Der Verteidiger des FC Bayern München werde wegen seiner muskulären Probleme zu Wochenbeginn wieder nach München reisen, kündigte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 0:0 in London gegen England an.

"Er wird noch ein paar Tage brauchen. Bei einer muskulären Geschichte bin ich vorsichtig. Ich lasse ihn lieber in Ruhe gesund werden. Ein Risiko gehe ich nicht ein", sagte Löw.

Für die Partie gegen die Franzosen in Köln kündigte Löw mehrere personelle Wechsel im Vergleich zur Nullnummer in Wembley an, ohne Details zu nennen. Gerechnet werden kann mit einem Einsatz von Toni Kroos und Sami Khedira, die gegen England von Löw geschont wurden. (dpa)