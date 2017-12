Achtelfinale komplett

06.12.2017 Berlin. Der FC Liverpool ist mit Trainer Jürgen Klopp ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League gestürmt. Die Engländer besiegten am letzten Spieltag der Gruppenphase Spartak Moskau mit 7:0 (3:0) und zogen als Erster in die K.o.-Phase ein.

Das Feld der 16 besten europäischen Clubteams komplettierten am Mittwoch außerdem der FC Sevilla, Schachtjor Donezk und der FC Porto. Sevilla spielte 1:1 (0:1) bei NK Maribor. Der ukrainische Meister Donezk bezwang den bereits feststehenden Gruppen-Sieger Manchester City mit 2:1 (2:0). Porto setzte sich in Leipzigs Gruppe G mit 5:2 (3:0) gegen das Schlusslicht AS Monaco und landete auf Platz zwei hinter Besiktas Istanbul. (dpa)