Sami Khedira brachte Juventus mit 1:0 in Führung.

02.04.2017 Neapel. Auch dank des fünften Saisontreffers von Fußball-Weltmeister Sami Khedira hält der italienische Rekordmeister Juventus Turin die Konkurrenz auf Distanz. Der Titelverteidiger erkämpfte sich am 30. Spieltag der Serie A ein 1:1 (1:0) beim SSC Neapel.

Mit 74 Punkten liegt Juve komfortable sechs Zähler vor Verfolger AS Rom. Der Tabellendritte Neapel ist weiter zehn Punkte zurück. Khedira traf bereits in der siebten Minute zur Führung, doch der slowakische Star Marek Hamsik schaffte noch den Ausgleich (60.). Ohne Treffer blieb Juve-Stürmer Gonzalo Higuain, der an alter Wirkungsstätte unentwegt ausgepfiffen wurde. (dpa)