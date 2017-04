12.04.2017 Dortmund. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht von einer "Herkulesaufgabe". Nur 22 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Anpfiff soll das Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen AS Monaco am Mittwoch (18.45 Uhr) stattfinden.

Ein anderer Termin war nicht zu finden: Vor den Daten für das mögliche Halbfinale in der Königsklasse standen für den BVB inklusive der beiden Spiele gegen Monaco noch sechs Partien an. Der Terminkalender des Fußball-Bundesligisten bis zum Saisonende: (dpa)