Erzielte das Tor des Tages in Monastir: Kameruns Vincent Aboubakar.

24.03.2017 Monastir. Deutschlands Confed-Cup-Gegner Kamerun hat in einem Fußball-Länderspiel in Tunesien 1:0 (1:0) gewonnen. Den einzigen Treffer in Monastir erzielte Vincent Aboubakar von Besiktas Istanbul (14.).

Schalkes Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting wurde beim Afrika-Cup-Sieger Kamerun nach der Halbzeit für den Kaiserslautern-Profi Jacques Zoua eingewechselt. Kamerun ist am 25. Juni Gegner der deutschen Nationalelf beim Confed Cup in Russland. (dpa)